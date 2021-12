Airbnb a reversé 2,3 millions d'euro de taxe aux communes corses

Entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021 la plateforme de location entre particuliers aura reversé plus de 93 millions d’euros de taxe de séjour aux communes françaises pour le compte des hôtes. Les sommes les plus élevées collectées par Airbnb vont aux villes de Paris (plus de 9,4 millions d'euros), Marseille (près de 2 millions d'euros), Nice (plus de 1,2 millions d'euros) et Cannes (plus de 1 millions d'euros).

Mais au-delà de la capitale et des principales destinations touristiques du Sud de la France, le reversement de la taxe de séjour par Airbnb profite à un nombre croissant de communes insulaires, selon la plateforme qui dans un communiqué annoncé avoir reversé plus de 2,3 millions d’euros de taxe de séjour en Corse en 2021. Sur l'ile les villes auxquelles les voyageurs Airbnb ont le plus contribué sont Porto-Vecchio (plus de 410.000 €) et Ajaccio (plus de 270.000 €).





Une visibilité pour les communes sur l’activité des meublées touristiques dans leur territoire

Conformément à la réglementation, Airbnb explique avoir partagé avec les municipalités des données détaillées concernant les séjours touristiques locaux effectués avec Airbnb entre novembre 2020 et avril 2021, et enverra fin décembre de nouvelles données concernant les séjours entre mai 2021 et octobre 2021. Ces données comprennent le nombre de voyageurs, les montants totaux pour chaque réservation et les adresses des annonces. Ces informations précises permettront aux communes d'avoir une connaissance précise de l'activité touristique générée par Airbnb, et une connaissance du secteur de l'hébergement touristique dans leur collectivité. "Les voyages sur Airbnb profitent non seulement aux hôtes Airbnb, mais aussi à l'ensemble des territoires dans lesquels ils vivent" indique Emmanuel Marill, rirecteur d'Airbnb France . "Pour des dizaines de milliers de communes françaises, chaque nouveau voyage Airbnb signifie non seulement un revenu supplémentaire pour les hôtes et une activité accrue pour les entreprises locales, mais aussi de nouvelles ressources fiscales pour les collectivités locales. Pour de nombreuses villes et villages, ces revenus créent de nouvelles opportunités pour développer leur attractivité, avec des bénéfices à long terme à la clé pour les familles et les commerces locaux".