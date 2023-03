Air Corsica : nouvelle escapade européenne à destination de Porto

Face au succès des escapades européennes de l'hiver 2023, Air Corsica poursuit l'expérience du "City Break" avec des vols directs entre Ajaccio et Porto du 28 avril au 22 mai 2023.

Les jours d'exploitation de ces vols permettront aux insulaires de s'évader facilement, en seulement 2h20 en mode "court séjour", vers une destination européenne très appréciée au printemps. "Avec la pérennisation de nos Escapades Européennes chaque hiver depuis maintenant neuf ans, nous savons que les Corses apprécient les courts séjours et les multiplient tout au long de l'année. Notre objectif est de participer au développement des "avant et après" saisons estivales, et nous avons trouvé judicieux de proposer ce produit "City Break" de printemps, positionné sur une destination proche et appropriée à la saison. C'est pourquoi, nous avons choisi de desservir Porto d'Ajaccio au rythme de trois longs week-ends, optimisés grâce aux ponts du mois de mai". détaille le président du Directoire d'Air Corsica, Luc Bereni.



Info ++