Air Corsica : la ligne Londres-Calvi rétablie jusqu'au 18 septembre

L'aéroport Santa Catalina a célébré ce dimanche 15 mai, le grand retour de la ligne Londres-Calvi, vol que le Covid et le Brexit avaient interrompu depuis plus de deux ans maintenant.C'est donc en présence de Luc Bereni, président du directoire de la compagnie Air Corsica, des élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse ainsi que des représentants du milieu touristique de Balagne que les passagers ont été accueillis.





" Ce vol, inauguré avant le Covid et le Brexit n’avait plus opéré depuis deux ans et demi. Aujourd'hui, nous sommes donc très heureux de remettre Londres sur la carte du réseau d'Air Corsica et plus particulièrement la Balagne et Calvi sur le marché britannique. Le remplissage du premier vol de la saison nous prouve que cette destination n'a rien perdu de sa réputation ni de son attractivité auprès de la clientèle anglaise" annonce Luc Bereni.





7 000 sièges et une rotation hebdomadaire jusqu'au 18 septembre

En 2018, Air Corsica avait ouvert les lignes entre la Corse et Londres Stansted, en exploitant des vols vers Bastia, Aiacciu et Figari. Au regard de résultats très encourageants, la compagnie avait ainsi souhaité élargir son offre dès la deuxième année, en proposant des vols vers Calvi en 2019.

La compagnie a souhaité, malgré de nombreuses incertitudes sur le plan sanitaire et des nombreuses formalités, suite à la pandémie mais également au Brexit, rouvrir l'axe Londres Calvi en proposant une rotation hebdomadaire du 15 mai au 18 septembre.



7 000 sièges sont ainsi disponibles sur la période estivale, sur des vols assurés par des Airbus A320. " Un vol d'une durée de 2h15. Un départ de Londres Stansted à 10h20, pour une arrivée à Calvi à 13h35. Le retour à 8h15 de Calvi pour une arrivée à Londres à 9h30. Ce premier vol, quasiment plein est un signe de bon augure pour le reste de la saison. ", précise le président du directoire de la compagnie.

De plus, souhaitant optimiser la commercialisation de ces vols, dans un contexte économique qui fait suite à une crise sanitaire mondiale, la compagnie a, en complément de la capacité destinée au public individuel, vendu en amont, une partie de ses sièges au Tour Opérateur anglais leader sur la Corse depuis 30 ans, "Serenity" qui propose à la clientèle britannique des produits tout inclus, conçus en partenariat avec des hôteliers de la Balagne. " C'est le grand retour du Londres-Calvi déjà existant. Calvi est une destination très demandée par la clientèle anglaise" précise Pierre Negretti, président de la Commission Balagne de la CCI de Corse.





Une diversification de réseau au cœur de l'Europe

Air Corsica se replace au centre de l'Europe dès cet été en proposant un programme de douze lignes internationales sur l'ensemble de son réseau. A travers celui-ci, quatre lignes internationales sont prévues au départ de Calvi, en vols réguliers. L'Autriche vers Vienne et Salzbourg, la Belgique, vers Charleroi Bruxelles Sud et le Royaume Uni vers Londres Stansted.