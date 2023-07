Air Corsica inaugure sa nouvelle ligne estivale Bastia - Rome

Ce lundi 3 juillet, Air Corsica a inauguré sa nouvelle ligne saisonnière Bastia - Rome. Deux vols par semaine seront assurés au départ de Poretta jusqu’à l’aéroport de Rome Fiumicino Leonardo da Vinci, et inversement. Jusqu’au 1er septembre.

L’ATR 72, de la compagnie aérienne insulaire, transportera environ 78 passagers pour un temps de vol 55 minutes entre les deux villes.



Ce lundi après-midi, avant de couper le ruban, la présidente du Conseil de surveillance d’Air Corsica, Marie-Hélène Casanova-Servas n'a pas manqué de se réjouir de cette liaison. “Après le succès de la ligne Ajaccio-Rome l’an dernier, qui se poursuit cet été, je me réjouis de cette nouvelle ouverture à destination de l''Italie”.





Pour ce premier Bastia-Rome prévu à 15h05, l’avion affichait un taux de remplissage de plus de 70%, soit environ 55 places occupées. “Nous espérons que cela continue ainsi pendant les prochaines semaines. Mais il ne faut pas s’emballer”, soulignait pour sa part Paul Trojani, élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse.





Cette toute nouvelle liaison aérienne entre Bastia et Rome, fruit d'un accord commercial entre la compagnie insulaire et ITA Airways “va offrir la possibilité aux Bastiais de visiter la plus grande ville d’Italie en voyageant avec Air Corsica”, ajoutait ravi, le président d’Air Corsica, Luc Bereni.

. “Cela fait des années que nous essayons d’avoir ce genre de vol. Aujourd’hui, je me réjouis que cette ligne soit ouverte, d’autant plus avec Air Corsica. C’est vraiment un plus pour nous” ajoutait Paul Trojani.





Mais Bastia et Ajaccio ne seront plus les seules cités corses à s'ouvrir sur l’Italie. En effet, dès le 2 septembre et jusqu’au 4 novembre 2023, Calvi et Figari seront également, reliées à Milan.

“Nos liens avec l’Italie se renforcent et c’est une bonne chose pour l’île. Nous travaillerons aussi avec différents pays européens sur des projets innovants comme celui-ci”, indiquait de son côté Angèle Bastiani, présidente de l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC).

Pour ce qui est de l'Italie et de Rome, Air Corsica veut faire mieux encore : l'an prochain les liaisons Bastia-Rome et Ajaccio-Rome seront ouvertes de mai jusqu'à fin septembre 2024. “Ces cinq mois d’opération permettront à la population insulaire d’avoir plus de latitude pour partir à destination de la capitale italienne”, soulignait encore Luc Bereni.