Air Corsica déploie ses ailes sur Florence depuis Nice

Air Corsica déploie une fois de plus ses ailes vers l’Italie. La compagnie a annoncé ce mercredi l’ouverture, dès le 27 juin 2025, d’une liaison inédite entre Nice et Florence. Les vols seront assurés deux fois par semaine, chaque lundi et vendredi, à bord des ATR72-600, des appareils modernes et écoresponsables récemment intégrés à sa flotte.



Cette ligne, une première au départ de Nice, répond à une forte demande de la clientèle azuréenne et s’inscrit dans la stratégie de la compagnie pour renforcer les échanges entre l’Italie et la Côte d’Azur. “L’attractivité des lignes italiennes s’est naturellement imposée, d’autant que c’est un marché que nous connaissons au départ de la Corse depuis plusieurs années”, explique Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de surveillance d’Air Corsica.



Une absence remarquée pour les Corses

Si cette liaison ouvre de nouvelles perspectives pour les voyageurs entre la Côte d’Azur et la Toscane, elle ne comble pas totalement les attentes des insulaires corses. En effet, aucun vol direct entre la Corse et Florence n’a été prévu, obligeant les Corses à passer par Nice pour rejoindre l’Italie. Air Corsica a cependant programmé les horaires des vols Nice-Florence pour qu’ils soient compatibles avec les correspondances depuis les quatre principaux aéroports insulaires (Ajaccio, Bastia, Figari et Calvi). "Ainsi, les Corses pourront tout de même accéder à Florence via Nice. Dans le sens inverse, les touristes italiens auront également la possibilité de rejoindre la Corse en combinant ces deux vols." indique la compagnie.



Le renforcement des relations méditerranéennes

Cette ouverture s’inscrit dans une stratégie plus large de la compagnie qui, depuis 2022, relie la Corse à Rome, Milan et Olbia. Avec cette nouvelle ligne, Air Corsica espère exploiter le potentiel touristique et économique des trois grandes régions méditerranéennes que sont la Corse, la Côte d’Azur et la Toscane. “Je me félicite du lancement de cette nouvelle ligne annuelle qui donnera certainement aux Florentins l’opportunité de venir en Corse tout en enrichissant les possibilités de connexions pour les insulaires”, souligne Mme Casanova-Servas.





Les billets pour la ligne Nice-Florence sont disponibles dès maintenant, avec des tarifs débutant à 99 € TTC pour un aller-simple Nice-Florence (hors frais de service) et à 269 € TTC pour un aller-retour Corse-Nice-Florence. Ces prix incluent un bagage en soute de 23 kg et un bagage cabine de 8 kg.



Les réservations peuvent être effectuées sur le site d’Air Corsica ou auprès des agences de voyages.