Air Corsica affrète des Boeing 737 pour remplacer ses ATR et Airbus en maintenance

Pour faire face aux périodes d’immobilisation technique de ses avions, Air Corsica a signé un contrat d'affrètement avec ASL Airlines France, une compagnie membre du groupe ASL Aviation Holdings. Cet accord, qui prend effet dès le 27 janvier 2025, permettra à la compagnie corse de maintenir ses services tout en procédant à la maintenance nécessaire sur ses ATR et Airbus.



En hiver, un Boeing 737-700 de 148 places sera positionné à Figari, du lundi au vendredi, et ce jusqu’au début mars 2025. Puis, pour la période estivale, un Boeing 737-800 de 186 places prendra le relais, avec des rotations entre Figari et Ajaccio. À Ajaccio, cet avion sera utilisé principalement entre avril et juin, puis de septembre à octobre. "Cette initiative fait partie de notre stratégie pour garantir la continuité du service et l'efficacité de nos opérations", explique Air Corsica dans son communiqué. "Nous avons choisi cette solution d’affrètement pour répondre à la demande des passagers tout en permettant à nos avions de suivre les cycles de maintenance nécessaires."



Le choix d'affréter des Boeing 737, plus spacieux et offrant une plus grande capacité de transport, répond à un besoin de flexibilité face aux variations saisonnières du trafic, précise la compagnie. Elle a opté pour ASL Airlines France, une société forte de 25 ans d'expérience dans le transport aérien, certifiée IOSA et membre de l'IATA. ASL Airlines France assure des vols réguliers et des services de transport de fret, notamment pour le courrier et les colis entre le continent et la Corse.