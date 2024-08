Air Corsica : Les étudiants peuvent désormais bénéficier d'un tarif réduit pour voyager

Air Corsica Mea Studientina : c’est le nom de la nouvelle carte d’abonnement conçue par la compagnie aérienne Air Corsica. Elle a été crée à destination des étudiants de moins de 27 ans et offre divers avantages : des réductions de 10 % à 40 % sur tous les vols entre Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari et plusieurs grandes villes comme Toulouse, Lyon, Bruxelles, un deuxième bagage en soute gratuit, ainsi qu’une modification de la réservation sans frais (dans la même classe de réservation). Elle est au prix de 99€ TTC par an. « Ce projet est né suite à la demande de nos clients, sur le même modèle que la Carte Loisir et Business. Nous avons été sollicités et interpellés par les étudiants, on avait besoin de créer une carte moins chère et mieux adaptée à leur comportement. Les étudiants peuvent prévoir leur voyage et bénéficier de réductions importantes s’ils s’engagent à l’avance. Ces derniers ont besoin de rentrer en Corse plus souvent, et ils voyagent avec beaucoup de bagages. La réduction vaut sur l’intégralité du réseau de la compagnie, dans les deux sens, que ce soit au départ de Corse ou du continent, contrairement à la logique du tarif résident. C’est la force principale de cette carte. Toulouse, Lyon ou Bruxelles sont des villes particulièrement concernées, car elles concentrent un nombre important d’étudiants. » explique Jean-Baptiste Martini, directeur commercial de Air Corsica.Pour obtenir cette carte Mea Studientina, il vous suffit de visiter le site web https://www.aircorsica.com , de remplir le formulaire et de procéder au paiement en ligne. Vous recevrez immédiatement un mail de confirmation avec votre numéro de carte individuel.