Aiacciu accueille 250 experts pour les 4e rencontres nationales des Conservatoires Botaniques

Les Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN) se retrouveront au Palais des Congrès d’Aiacciu, du 1er au 3 octobre 2024, pour leurs 4e Rencontres Nationales. Cet événement, organisé en collaboration avec l’Office français de la biodiversité (OFB), le Ministère de l’Écologie et l’Office de l’Environnement de la Corse, réunira environ 250 participants autour des enjeux liés à la biodiversité.



Au cours de ces trois jours, les CBN, reconnus pour leur expertise en matière de flore et de fonge, discuteront de projets communs et partageront leurs expériences. "Ces Rencontres sont l'occasion de croiser les regards et d’associer les élus, les experts et les partenaires scientifiques pour élaborer des stratégies collectives", indiquent les organisateurs.



Agréés par le Ministère de l’Écologie, les CBN jouent un rôle clé dans la protection des écosystèmes en France. Dans un contexte environnemental préoccupant, ils sont appelés à contribuer à des initiatives telles que la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. "Nous avons besoin, plus que jamais, d’un appui fort de nos partenaires, tant sur le plan technique que financier", soulignent les organisateurs, mettant en avant l'importance de ce soutien.



Les Rencontres de cette année se clôtureront par une journée de terrain, permettant aux participants de découvrir des sites remarquables de l'île, tels que le Grand site de France des Îles Sanguinaires et de la Pointe de la Parata, ainsi que le Val d’Ese et la forêt de Vizzavona. "Ces visites favoriseront les échanges autour des problématiques de conservation et de gestion des habitats naturels", ajoutent les responsables de l'evenement.