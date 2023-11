Agri'sgiani 2023 à Vescovato, pour un weekend dédié à l'agriculture et à l'artisanat corse

Agriculteurs et artisans, curieux et premiers visiteurs du Salon, se souviendront sans doute longtemps de cette inauguration qui ne ressemblait à aucune des précédentes : l’évêque de Corse, Monseigneur Bustillo, présidait en effet à cette cérémonie, et a, de fait, béni Agri’sgiani. « Je suis fier de contribuer à un tel événement, explique Benoît Bruzi, maire d’U Viscuvatu, et particulièrement d’accueillir le Cardinal ». Monseigneur Bustillo s’est prêté avec beaucoup de simplicité, de gentillesse et d’humour, au jeu des dédicaces, des photos et des interviews, faisant le tour de l’ensemble des exposants, accompagné notamment des responsables de la Chambre, le Président Joseph Colombani et la Directrice Hélène Beretti, ainsi que du maire d’U Viscuvatu.« Nos grands-parents disaient que, de temps en temps, ils avaient besoin d’un médecin, d’un avocat ou d’un notaire, a expliqué le prélat. Qu’une fois par semaine, ils avaient besoin d’un curé. Mais des agriculteurs, ils en avaient besoin trois fois par jour ! C’est important de soutenir les agriculteurs ! ». D’autant que l’agriculture n’a pas qu’une fonction nourricière, matérielle : « Tout part de la terre. Dans la genèse, quand Dieu a créé le jardin d’Eden, il l’a confié à l’homme. Nous avons la responsabilité de le soigner. Il ne nous a pas confié la terre pour la dominer, mais pour l’accompagner. L’agriculture est la racine de la culture : nous devons soigner la nature et la culture ! ». Il a souligné le patrimoine naturel unique de la Corse, ainsi que la tradition de respect de la terre présente chez nous : « ça me touche beaucoup », a-t-il expliqué, rappelant que Saint François était, d’une certaine façon, le patron de l’écologie. Une dimension, l’écologie, bien présente au Salon, avec notamment ses ambassadrices du tri : papiers et barquettes, verres en carton et canettes, elles faisaient en sorte que tout soit débarrassé et trié…Plus peut-être que les deux années précédentes, Agri’sgiani se révèle une belle vitrine de toutes les richesses que la nature corse nous offre et que le travail de l’homme met en valeur. Plus de stands que l’an passé, avec une plus grande variété de produits venus des quatre coins de l’île : café, agrumes ou confiseries, vins et huiles, miels et confitures, terrines ou autres tripes en bocaux… On peut s’y régaler de charcuterie et de fromages, déguster du veau à la broche, de l’agneau, ou des soupes bio… Manger des beignets ou des migliacci, des moules farcies ou des escargots ! Pour les plus gourmands, on trouve des chocolats, des nougats ou des glaces, sans oublier le pain d’épices ou les châtaignes grillées. Des pommes et des avocats… et tous les produits du maraîchage : chacun peut y faire son marché ! Sans oublier les liqueurs, sirops ou bières – avec celle de Filitosa, tout droit venu du Sud ! Et les fleurs de San Ghjulianu qui offrent leurs bouquets colorés…Du côté des artisans, c’est la même profusion, avec de beaux produits identitaires : couteaux, travail du cuir, vêtements – on peut acheter de véritables “bleus de Chine”, cette tenue traditionnelle des pêcheurs corses qui avait été initialement introduite en Corse par les dockers.Des bijoux également… De vraies œuvres d’art qui s’inspirent des pierres. D’autres objets décoratifs fabriqués à base de résine, de bois d’olivier, d’inclusions d’immortelles et qui représentent têtes de maure, croix ou vierges… ou encore des planches à tapas.Plusieurs animations permettent de découvrir la fabrication du brocciu, la manipulation de tronçonneuses ou la contention des bovins. Organisée par la MSA, cette dernière attraction séduit les curieux. Munis de lunettes de vision virtuelles, le spectateur se met dans la peau d’une vache et découvre un univers inattendu : « C’est bluffant ! Et ça permet mieux d’apprécier quel comportement adopter lorsqu’on manipule des animaux », explique l’une des expérimentatrices, après avoir testé le dispositif.Le parc du matériel et des engins agricoles est toujours aussi impressionnant. Avec une particularité cette année, en ce qui concerne les outils au service de l’agriculture : un stand dédié aux drones. Que ce soit pour des diagnostics parcellaires ou plus généralement, pour l’appui qu’ils peuvent apporter notamment aux viticulteurs et arboriculteurs, leur utilisation dans le domaine agricole se développe de plus en plus.Et comme tous les ans, la ferme des animaux corses émerveille les plus jeunes, fascinés par les ânes, les vaches ou les chèvres : des enfants qui pour certains, avaient déjà participé aux visites organisées durant toute la semaine pour les scolaires : cette année, près de 500 enfants – pour “seulement” 200 l’an passé – on ainsi pu découvrir le Salon en avant-première. De quoi susciter des vocations !