Agression en Balagne : Core in Fronte Balagna réagit

"Au lendemain d agressions qui ont eu lieu en Balagne la section Core In Fronte Balagna

adresse un message de soutien aux deux victimes et leur souhaite un prompt rétablissement.

Comment qualifier les comportements abjects de tels individus qui sont en opposition totale des valeurs ancestrales du peuple corse .

Cette dérive sociétale met tout un chacun face à ses responsabilités . L heure n est plus à la victimisation mais à l action face à de tels agissements . "