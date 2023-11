Agression d'un chauffeur de bus à Bastia : La CAB condamne

La rédaction le Jeudi 30 Novembre 2023 à 19:22

Ce mercredi 29 novembre au soir un chauffeur de bus de la Société des Autobus Bastiais (SAB) aurait été "violemment agressé" alors qu'il tentait de mettre fin à une altercation entre deux usagers du réseau de bus Via Bastia. Dans un communiqué de presse, la Communauté d'Agglomération de Bastia indique que cet employé, intervenu pour maintenir l'ordre, a été blessé et immédiatement hospitalisé .



Face à cet acte "choquant", la CAB tient à exprimer son soutien total à la victime ainsi qu'à l'ensemble des équipes de la SAB. La présidence condamne "cette violence gratuite" et assure son engagement à garantir la sécurité des travailleurs et des usagers des transports en commun sur le territoire bastiais.