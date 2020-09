Agression à la hache de Calvi : l'auteur toujours en fuite

Les recherches effectuées depuis par les gendarmes n'ont toujours pas permis de retrouver l'auteur de l'agression sauvage qui s'est déroulée jeudi au camping "Bella vista", route de Pietramaggiore à Calvi.

Rappelons qu'en milieu d'après-midi, un homme au volant d'un 4X4 s'est introduit dans l'établissement d'hôtellerie de plein air, avant de se diriger vers un bungalow où se trouvait le gérant Dominique Desvignes, 61 ans et de lui asséner plusieurs coups avec une hache qu'il tenait dans sa main.

La victime touchée à la tête et au visage s'écroulait au sol inconsciente, alors que son agresseur prenait la fuite à bord de son véhicule.

Une altercation a opposé les deux hommes avant cette sauvage agression pour un motif qui restait à déterminer.

Les gendarmes chargé de l'enquête de flagrance délimitaient la zone de l'agression avant de recueillir les premiers témoignages.

L'agresseur qui réside à Calvi était formellement identifié mais, malgré les recherches effectuées, il est toujours en fuite.

Evacuée toujours inconscient par l'hélicoptère Dragon 2B vers le centre hospitalier de Falconaja à Bastia, la victime était placée en coma artificiel et son état est stationnaire mais les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes.