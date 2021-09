Agence de l'eau : 4 millions d'euros investis en Corse au 2e trimestre

Parmi les projets les plus remarquables celui de lElle va renouveler 3 km d’une conduite d’eau potable de Pietranera à Miomo, qui dessert les communes de Santa Maria di Lota et de San Martino di Lota. Cette conduite, en amiante ciment très vétuste, est le siège de fuites estimées à 15 000 m3 par an. Elle sera remplacée par une conduite en fonte d’un diamètre double de l’existant et les 200 branchements sur la canalisation seront également renouvelés. Pour ces travaux qui permettront d’améliorer le rendement du réseau d’eau gérée par la Régie, l’agence de l’eau attribue une aide de, dans le cadre du plan France Relance.Laqui contribue au réseau de surveillance des habitats biologiques de la zone côtière établi dans le cadre de la Directive Stratégie pour le Milieu Marin, va réaliser et/ou actualiser les cartographies des habitats côtiers de la région de Corse sur 22 secteurs concernés par la pression des mouillages de navires de plaisance ou d'arts trainants de pêche. Ces cartographies des biocénoses marines vont permettre d’actualiser les données existantes depuis 2014 et d’acquérir de nouvelles informations sur la morphologie et la nature des fonds sur les herbiers de posidonie (habitat protégé) et les récifs coralligènes jusqu’à 80 mètres de profondeur. Ces travaux mettront en évidence de nouvelles zones sensibles et/ou dégradées à prendre en compte dans la définition des zones interdites au mouillage par la réglementation.L’agence de l’eau apporte une subvention de