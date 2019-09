Affiche d'une femme voilée avec un enfant en sortie scolaire : la FCPE de Corse-du-Sud demande son retrait

"Dans le cadre d'une campagne d'information nationale, la direction de la Fédération des Conseils de Parents d'Élèves (FCPE) a rendu public depuis quelques semaines et adressé à tous ses conseils départementaux, une affiche qui déclenche depuis hier une vive polémique" écrit Claude Perrin, président de la FCPE de Corse-du-Sud.





"La défense de la laïcité, principe auquel la FCPE est très attachée, est illustrée par une maman portant un foulard islamique et revendiquant de ce fait son droit à participer au nom de ce beau principe, à une sortie scolaire.

Pour le conseil départemental des parents d'élèves de la Corse du Sud, le principe de laïcité vise à préserver au sein de l'école une totale neutralité vis-à-vis de quelques religions que ce soit.

Nous considérons qu'une des premières obligations que se doit de respecter tout intervenant dans l'école (une sortie de classe fait partie du temps scolaire), qu'il soit enseignant, enfant scolarisé ou encadrant à divers titres, est de n'afficher aucun signe d'appartenance religieuse" ajoute le président de la FCPE





En conclusion "pour le Conseil Départemental des Parents d'Élèves de la Corse du Sud, structure départementale de la FCPE, le contenu de cette affiche est en contradiction totale avec le principe qu'elle est censée défendre.

Le CDPE 2A déplore fermement la diffusion de ce message et demande à sa direction nationale de retirer cette affiche du dispositif d'information adressé à l'ensemble de ses structures, sur tout le territoire national. "