Affiche avec une maman voilée en sortie scolaire : La LDH contre la polémique de la FCPE de Corse du Sud

La LDH s'étonne de la position prise par la FCPE de Corse du Sud qui demande le retrait d'une affiche de la FCPE nationale dont le message est « La laïcité c'est accueillir à l'école tous les parents sans exception ». L'affiche représentant une enfant et sa mère coiffée d'un foulard.



La Ldh est attachée à la loi de 1905 qui promulgue à la fois la liberté de conscience et de culte, et la neutralité de l'Etat et de ses fonctionnaires.Elle n'oublie pas la loi de mars 2004 selon laquelle « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit », mais elle rappelle que ces restrictions comme le principe de neutralité des fonctionnaires, ne s'appliquent pas aux non-fonctionnaires, ni aux auxiliaires de l'Education nationale dans le cadre des sorties scolaires.



En décembre 2013, le Conseil d’Etat a également précisé que les mères accompagnatrices sont à considérer comme des « usagers » du service public non soumises aux exigences de neutralité religieuse qui s’impose aux agents de l’Etat et assimilés. Cette position de droit a été rappelée par l’Observatoire de la laïcité en octobre 2014 et par le Défenseur des droits, de manière constante, dans ses décisions.



La Ldh alerte sur le sens de la position du Conseil départemental des parents d'élèves de la Corse du Sud qui remet en cause la participation de certaines mères à la vie de la communauté dans laquelle leurs enfants sont scolarisés et par conséquent l'accueil sans discrimination de tous les parents à l'école. La LDH ne considère pas que la position du bureau de la Fcpe de Corse du Sud soit opportuniste dans le cadre du processus électoral lié à l'élection de délégués de parents d'élèves, ce qui est encore plus inquiétant."