Affaire du veau jeté vivant dans le vide : le procès renvoyé, le prévenu reste en détention

Suite à la diffusion, l'auteur des faits s'est présenté de lui même à la gendarmerie de Calacuccia où il a été placé en garde à vue le mardi 30 juin. Le parquet de Bastia a ensuite ouvert une enquête pour « sévices graves ou acte de torture sur un animal ». Tout de suite, les associations Stéphane Lamart, Global Hearth Keeper, Nos amis à quatre pattes, la SPA Corse, 30 millions d'amis, la fondation Brigitte Bardot, la FAA et l'oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, se sont portées partie civile dans cette affaire.



Le jeune homme et ses conseils auraient révélé que les faits remonteraient au 19 avril 2019. A cette époque, il aurait percuté le veau en circulant en voiture. Pour abréger les souffrances de l'animal il l'aurait jeté dans le vide. Le jeune homme ignorerait pourquoi la vidéo est sortie seulement ce lundi 29 juin.



Au moment des faits, le jeune homme sortait d'une "rupture amoureuse douloureuse" pour laquelle il prenait un traitement médical. Quelques mois après avoir lancé le veau, en septembre 2019, le jeune homme était condamné pour violation de domicile, des faits qui lui ont valu un mois de sursis et mise à l'épreuve. Son avocat, maitre Luca a d'ailleurs expliqué : "C'est une période où M. Orsoni se sentait mal dans sa peau mais aujourd'hui ce dernier va beaucoup mieux."



Selon l'expertise psychiatrique, qui a été menée alors que le jeune homme était en garde à vue, il ne présente pas de troubles. Cette même expertise indique que l'agriculteur "ne présente aucun signes notables de culpabilité ou d'empathie" est "qu'une récidive serait possible". Une constatation que l'avocat du prévenu, maître Luca, a réfuté à la barre : "Mon client regrette amèrement son geste".



Le substitut du procureur a requis un mandat de dépôt jusqu'au prochain procès. Il a d'ailleurs justifié l'incarcération du jeune homme pour éviter la pression des témoins, éviter le renouvellement de l'infraction, pour qu'il ne quitte pas la Corse et pour le protéger.

L'avocat de l'accusé a quant à lui demandé une remise en liberté avec contrôle judiciaire, dénonçant ainsi "une vindicte populaire des réseaux sociaux".



La juge a statué dans le sens du parquet en maintenant Jean-Dominique Orsoni incarcéré à Borgo et en renvoyant le procès au 20 juillet prochain à 15 heures.

Ce jeudi 2 juillet, les militants de la cause animale s'étaient regroupés massivement devant le tribunal de Bastia pour assister à la comparution immédiate de Jean-Dominique Orsoni, agriculteur à Lozzi, dans le Niolu, prévenu d'avoir jeté un veau vivant dans le vide en avril 2019.C'est sous les yeux des nombreux avocats des associations qui se sont portées partie civile, que dès le début de l'audience, le jeune homme de bientôt 20 ans, a demandé un renvoi du procès à une date ultérieure. Jean-Dominique Orsoni agriculteur et propriétaire d'une quinzaine de bovins est poursuivi pour acte de cruauté et sévices graves sur un animal.En effet, le 29 juin dernier au soir, une vidéo d’une trentaine de secondes publiée sur les réseaux sociaux a choqué les internautes. On y voyait un homme, identifié en suite comme Jean-Dominique Orsoni, sortir un veau de son coffre de voiture puis le jeter encore vivant du haut d’un pont, dans le vide. Un autre individu filmait la scène avec un téléphone portable. Les images de cet acte ignoble acte ont provoqué des centaines de signalements qui ont ont alerté la gendarmerie de Haute Corse.