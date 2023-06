Affaire Kenzo : les trois jeunes hommes mis en cause jugés le 25 août prochain

Que s’est-il passé le 3 juin dernier dans la loge du stade François Coty où le petit Kenzo et sa famille avaient pris place pour match ACA/OM ? C’est ce qu’essayent toujours de déterminer les enquêteurs. Alors que les gardes à vue des trois jeunes hommes toujours entendus au commissariat d’Ajaccio dans le cadre de cette enquête ouverte pour violences doivent prendre fin ce mercredi après-midi, le procureur de la République, Nicolas Septe, indique dans un communiqué que ces derniers « ont tous donné leur version des faits qui s’avère en très net retrait avec les déclarations constantes des victimes notamment s’agissant des coups portés sur le père de Kenzo (deux coups de poing) ».



Selon le procureur, lors de leur garde à vue, les trois mis en cause âgées d’une vingtaine d’années et « inconnus des services de police et de la justice » ont bien admis « s’être rendus dans la loge en question après avoir été provoqués par le père de Kenzo alors qu’il tenait en main le maillot de l’OM ». « En réaction à cette provocation, un petit groupe de 4 personnes se serait effectivement rendu dans la loge et auraient fait irruption dans celle-ci pour demander au père de Kenzo de leur donner le maillot, et ce sans violence. Ils niaient en particulier avoir commis une quelconque violence sur le jeune Kenzo même s’il était toutefois admis, a minima, par l’un des protagonistes que le ton employé à l’égard du père avait pu être agressif et que leur comportement, dans la loge, avait pu impressionner et choquer Kenzo et son frère », explique-t-il.



Une version des faits qui s’affronte avec celle défendue par le père de Kenzo « qui maintient avoir été insulté et frappé à deux reprises dans la loge pendant que son fils Kenzo âgé de 8 ans et son autre fils étaient présents tandis qu’il était aussi, sous la pression du groupe, obligé de leur donner son maillot de l’OM ». « Le jeune Kenzo a maintenu quant à lui avoir été « bousculé » dans la loge », ajoute Nicolas Septe en pointant que « les examens médicaux réalisés sur les victimes très rapidement après les faits, font état d’un retentissement traumatique avéré et d’une incapacité totale de travail (ITT) allant de 1 à 2 jours sur le père de Kenzo, Kenzo, son frère et leur mère ».