Afa : un mort dans un accident de la route

C.-V. M le Mercredi 23 Octobre 2019 à 10:45

Un accident de la route, a coûté la vie à une personne sur le territoire de la commune d'Afa. On ignore pour l'instant tout des circonstances de cet accident. A quelle heure et à quel endroit il est survenu. Tout ce que l'on sait c'est qu'il aurait été découvert dans la matinée après l'inquiétude manifestée par les proches de la victime de ne pas l'avoir vue rentrer... . Plus d'infos à venir.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie