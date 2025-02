Aéroport de Calvi : une année record avec plus de 400 000 passagers

selon un communiqué publié par la CCI de Corse le 27 janvier. Ce chiffre, qui dépasse les prévisions initiales de 394 508 passagers, marque une augmentation de 37 685 voyageurs par rapport à 2023.

Le trafic des lignes sous Obligation de Service Public – Paris Orly, Marseille et Nice – a progressé de 9 % en un an, avec 262 993 passagers transportés. Cette croissance, attribuée à l’évolution des fréquences et à l’augmentation de l’offre en sièges, reflète un dynamisme durable.

souligne la CCI.

Parallèlement, le trafic hors OSP affiche également une progression notable. En 2024, 137 233 passagers ont été recensés, soit une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente. Sur le plan international, 72 225 passagers ont été enregistrés, portés principalement par les liaisons avec la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne. « Cette diversité de destinations contribue à l’attractivité de la plateforme, avec une croissance globale de 44 % sur une décennie », précise encore la CCI.

L’aviation d’affaires et générale n’est pas en reste, avec plus de 2 900 mouvements enregistrés en 2024, un chiffre sept fois supérieur à celui de 2019, grâce aux investissements réalisés pour moderniser les infrastructures dédiées.

Avec plus de 400 000 passagers en 2024, l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine atteint un nouveau record,« Ces ajustements ont permis d’améliorer la connectivité, notamment grâce à des allers-retours dans la journée entre Calvi et Nice et à une fréquence supplémentaire sur la ligne Marseille durant la saison estivale »,