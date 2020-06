Aéroport de Calvi : les socioprofessionnels de Balagne demandent des renforts à la PAF et la levée d'ouverture restreinte

Le collectif des socioprofessionnels de Balagne communique:



"Voici un exemple de ce que l’on appelle l’effet papillon !

La PAF (Police de l’air et des Frontières) de Calvi se voit par manque d’effectif de réduire ses horaires de permanence, de ce fait que tout aéronef ne faisant pas partie de l’espace Schengen qui voudrait venir à Calvi est contraint à la limite des horaires de la permanence de la PAF, encore une image négative de notre destination vis-à-vis des potentiels touristes étrangers qui ne manqueront pas de nous bouder au vu de notre accueil incongru.

Un vol étranger qui aurait été prévu à Calvi en dehors de ces nouveaux horaires de permanence se verra dans l’obligation soit de changer leurs horaires de venue (ce qui est peu probable) soit d’annuler le vol (ce qui sera surement privilégié par les compagnies), par effet induit les réservations hôtelières se verront annuler, le potentiel économique pour les restaurateurs, commerçants et tout professionnel du tourisme seront fortement diminués, les acteurs indirects comme les producteurs locaux, les distributeurs grossistes se verront aussi impactés, Les salariés saisonniers déjà fortement réduits seront aussi impactés et pour terminer une facture qui reviendra de toute façon à l’Etat avec le nombre d'établissements en faillite et un taux de chômage qui seront augmentés.

Dans un contexte où la situation économique est cataclysmique la Balagne entière ne peut survivre à de telles actions irresponsables.

Nous avons demandé avec le collectif des socioprofessionnels de Balagne à Monsieur le sous-préfet de Calvi d’en informer le préfet de Corse et de revoir ces conditions en demandant du renfort d’effectif pour la PAF, dans l’attente du renfort nous demandons humblement aux fonctionnaires de la PAF qui sont eux-mêmes des habitants de la Balagne et auquel nous ne doutons pas de leurs bienveillances pour leur région de réadapter leurs horaires de travail selon le flux d’arrivée sous autorisation de leur voie hiérarchique de plus nous demandons que le NOTAM d’ouverture restreinte de l'aéroport de Calvi soit changé immédiatement pour retrouver ses horaires de saison.