Adaptation au droit pénal : "U Culletivu anti Maffia Massimu Susini" salue la décision du Garde des Sceaux

Nous saluons la décision du Garde des Sceaux de réfléchir au renforcement du dispositif d’aide aux repentis ainsi que de sa volonté de « très vite aboutir aux travaux en cours sur la directive européenne sur le gel et la confiscation des produits du crime », s’appuyant notamment sur un examen approfondi du système italien, un « système qui a fait ses preuves ». Nous attendons

cependant de voir quelle sera la suite donnée à ces annonces, et nous y serons très attentifs.





Lors de la session de l’Assemblée de Corse qui se déroulera à la fin du mois de juin, un rapport, point d’orgue de ces travaux de commissions auxquelles nous prenons activement part, sera présenté par le Conseil Exécutif.

Ce rapport serait l’occasion de faire de la Corse le fer de lance de la revendication d’une uniformisation du cadre normatif européen en termes de lutte contre la mafia, en y inscrivant la nécessité du renforcement de la loi :

- délit d’association mafieuse ;

- confiscation obligatoire des avoirs en cas de condamnation pénale ;

- confiscation de prévention ;

- ouverture du statut de repenti aux auteurs ou complices de crimes de sang ;

- cours d’assises avec magistrats spécialisés pour les assassinats commis par la mafia.

Ce sont ces revendications que nous défendons au sein des différentes commissions, et que nous continuerons à porter, face à l’immobilisme de certains, pour la Corse, pour les Corses.