Accident de plongée au large de Porto Pollo : une personne héliportée à Ajaccio

Le Centre de Sauvetage SNSM de Propriano a rapidement été alerté par le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS), déclenchant une opération de secours d'urgence.

Les sauveteurs en mer ont immédiatement mobilisé les moyens nécessaires pour porter assistance à la victime. Arrivés sur les lieux, les équipes de secours ont pris en charge le plongeur en difficulté, prodiguant les premiers soins d'urgence sur place. Stabilisée, la victime a été évacuée en toute sécurité vers le port de Porto Pollo. Sur place, elle a été prise en charge par une équipe de secours composée d’un Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV) et d'une équipe du Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR). L'état de santé du plongeur nécessitant des soins spécialisés, il a été rapidement transféré vers l'hôpital d'Ajaccio, où il a été placé en caisson hyperbare pour traiter les éventuelles complications liées à la plongée.