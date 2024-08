Accident de baignade à Olmeto : une jeune fille secourue

Ce lundi 26 aout, aux alentours de 16h30, un accident de baignade s'est produit sur la plage de Campitello, dans la commune d'Olmeto. Une jeune fille a été emportée par de puissants rouleaux de bord, entraînant un traumatisme dorsal. Alertés par le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) de Corse-du-Sud, les sauveteurs en mer du Centre de Sauvetage SNSM de Propriano ont été mobilisés d'urgence pour intervenir. La victime a été rapidement prise en charge par l'équipe du poste de secours SNSM de la plage, avec l'appui du Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco et d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes des pompiers.



Grâce à cette intervention coordonnée et rapide, la jeune fille a pu recevoir les premiers soins dans des conditions optimales. Elle a ensuite été évacuée vers le centre hospitalier de Sartène pour des examens complémentaires et les soins nécessaires.