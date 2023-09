Accès au stade de Furiani : le train soulagera bientôt le trafic routier

Maintenir sa place de premier organisateur de spectacle en Corse, ça se mérite. Le Sporting club de Bastia rassemble entre 7 et 14 000 supporters par match de ligue 2. Pour que les rencontres se déroulent sans encombre, un important dispositif de sécurité est déployé sur chaque évènement, aussi bien au stade Armand-Cesari que dans ses alentours.



Trop de voitures et une unique voie d'accès



Nul ne le contestera : les abords du stade ne sont plus adaptés à l'affluence grandissante qui se déplace pour voir jouer les turchini. La bien nommée route du stade est l'unique voie d'accès routière pour rejoindre l'enceinte et les parkings. Coupée par la voie ferrée au niveau d'un virage, ce chemin emprunté par les automobilistes a le défaut de n'être constitué que d'une seule voie de circulation pour chaque sens, ce qui ralentit considérablement le trafic et favorise les embouteillages sur la route territoriale 11 rattachée à son extrémité. Dans un effet boule de neige, les problèmes rencontrés sur la route du stade se répercutent sur l'un des tronçons principaux pour qui souhaite aller du nord au sud de l'île.



De par cette configuration singulière, qui n'a pas évolué depuis des années, la situation aux abords du stade peut devenir source de dangers, aussi bien pour les spectateurs qui, faute de places proches, longent voire traversent la voie rapide pour rejoindre Armand-Cesari, que pour les automobilistes sommés de redoubler de vigilance dans ce secteur congestionné. Les parkings du Sporting, sous-dimensionnés par rapport au nombre de véhicules transportant des supporters, incitent ces derniers à multiplier les stationnements gênants. Ces comportements risqués pour venir voir leur équipe jouer emportent avec eux leur lot de paradoxe. Les jours de matchs, les automobilistes savent qu'il sera compliqué de trouver une place de stationnement et que les embouteillages pour quitter le secteur de Furiani seront interminables à cause des voitures mal garées qui gênent la fluidité du trafic. Par conséquent, pour gagner quelques minutes au moment de rentrer chez eux, certains n'hésitent pas à se garer de façon anarchique, le long de la voie rapide, voire même à cheval sur le rond-point, quitte à faire partie du problème qu'ils tentent eux-mêmes de fuir.

La police nationale, réquisitionnée et rémunérée par le club durant les jours de match, met en place des barrages filtrants et incite automobilistes et supporters à redoubler de vigilance lors du passage du tronçon autoroutier. En temps normal, elle devrait également verbaliser les comportements dangereux, mais les agents affichent une certaine tolérance au niveau du stationnement difficile aux abords du stade, raison pour laquelle les voitures sont souvent garées le long de route territoriale 11.



La Communauté d'agglomération de Bastia est bien consciente de ce problème qu'elle déplore. Si dans l'immédiat, aucune modification d'accès au stade n'est prévue sur le plan autoroutier, elle assure néanmoins que les parkings sont accessibles et que le réseau de trains et de bus a été mis en place pour rendre l'accès au stade le plus facile possible. Un partenariat a d'ailleurs été noué dans ce sens avec les Chemins de fer de la Corse pour que des navettes soient affrétées les jours de match (voir encadré), dans le but de pouvoir, à terme, désengorger le trafic routier à Furiani.