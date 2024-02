Abattre des porcs à Porto-Vecchio ? "Ca nous changerait la vie", espèrent les éleveurs de la microrégion

Maxence Finidori est éleveur de porcs nustrale à Figari. Depuis qu’il fait ce métier, c’est toujours la même contraint, l’automne et l’hiver venus : « Ca fait 22 ans que je monte deux fois par semaine à l’abattoir de Bastelica. » L’abattage des porcs a lieu chaque année entre novembre et mars. Et pour la dizaine d’éleveurs porcins de la microrégion porto-vecchiaise, pas le choix : ils doivent conduire leurs bêtes à l’abattoir le plus proche. Celui de Bastelica pour Maxence Finidori. Celui de Ponte Leccia pour Emilie Prigent, éleveuse à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio. Les deux se situant à plus de deux heures de route de leur lieu d’élevage. « Ca me coûte 150 euros de gazole par semaine. Ca fait cher du cochon… », grimace la productrice de charcuterie de la vallée du Cavu.Avant de partir, les éleveurs chargent leurs cochons dans une bétaillère, qu’ils remorquent à leur véhicule. Une fois qu’ils les ont fait abattre, ils doivent rentrer à vide, car la loi impose un délai de 24 heures pour faire réaliser les prélèvements vétérinaires sur les carcasses. Le Porto-Vecchiais André-Pierre Jantal décrit la même routine hebdomadaire que ses collègues : « On redescend à chaque fois. Et puis on remonte avec le camion frigorifique pour récupérer les carcasses qui ont été analysées. Certes, ça nous coûte un peu d’essence et du temps mais si je devais passer par un transporteur, ce serait hors de prix… » Pour maximiser ses déplacements, Emilie Prigent envoie ses cochons cinq par cinq à l’abattoir, ce qui lui ajoute une pression supplémentaire : « Derrière, il faut vendre, sinon ça fait des quantités qui vous restent sur les bras. »Alors, « c’est sûr », un atelier d’abattage à Porto-Vecchio améliorerait grandement leur quotidien. Actuellement, l’abattoir de Porto-Vecchio est configuré pour abattre environ 500 tonnes annuelles de bétail. Essentiellement des bovins, des caprins et des ovins. Pas de porcs, à l’exception de quelques porcelets. « Le souhait des éleveurs de la région, c’est d’ouvrir l’abattage à la filière porcine », confirme Laurence Giraschi, la directrice générale des services de la communauté de communes du Sud-Corse. Situé dans une zone industrielle, à l’entrée sud de la ville, l’abattoir est géré par le SMAC, le Syndicat mixte de l’abattage en Corse. Mais ses murs appartiennent à la municipalité qui les a confiés à l’intercommunalité, car l’abattoir a vocation à rayonner au-delà de Porto-Vecchio.Et il ne pourrait accueillir un atelier d’abattage porcin que s’il est reconstruit ailleurs, car sa configuration actuelle ne permet pas une extension sur site. « On lance les études pré-opérationnelles et l’assistance à maîtrise d’ouvrage », indique Laurence Giraschi, qui espère voir le projet aboutir à l’horizon 2028. Deux terrains ont d’ores et déjà été identifiés pour accueillir le nouvel abattoir. Ces terrains, qui offriraient une superficie plus confortable, sont situés dans la même zone industrielle. En effet, pour une question de raccordement, le futur abattoir devra rester dans le voisinage immédiat de la station d’épuration.