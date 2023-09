AIR Corsica met le cap sur Milan au départ de Calvi et de Figari

Ce samedi 2 septembre après-midi, un ATR72-600 (72 sièges) inaugure les nouvelles liaisons d'Air Corsica au départ des aéroports de Figari Sud Corse et Calvi Santa Catalina à destination de Milan Linate, témoignant ainsi de la volonté conjuguée de la compagnie et de l'Agence du Tourisme de la Corse de relier directement notre île à la métropole lombarde.





En 2023, les vols sont programmés tous les samedis jusqu'au 4 novembre, soit une période expérimentale de 10 semaines d'opération en arrière-saison, destinée à stimuler la demande touristique originaire d'Italie du Nord en direction de la Balagne et de l'extrême sud de la Corse.





Ces vols permettent aussi à la clientèle insulaire de se rendre en Lombardie d'un simple coup d'aile, y compris lors des deux semaines des vacances scolaires "de la Toussaint", afin de profiter des nombreuses activités et distractions offertes sur place : salons et expositions de rentrée, opéras, ballets et concerts à la célèbre Scala, "fashion week" du 19 au 25 septembre, matchs de "Série A" et de Ligue des Champions de l'Inter et du Milan AC au mythique stade de San Siro, région des lacs, etc.





En 2024, les liaisons vers Milan reprendront dès le printemps sur une base saisonnière incluant les mois d'été, grâce au développement de la flotte d'Air Corsica qui verra notamment l'arrivée d'un sixième ATR72-600 en plus des troisième et quatrième A320neo déjà commandés. Air Corsica réaffirme ainsi sa volonté de proposer de manière pérenne des lignes aériennes directes entre la Corse et l'Italie, qui s'ajoutent aux acheminements en correspondance avec la compagnie italienne ITA proposés tous les jours via l'aéroport de Nice.