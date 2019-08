ACA : une victoire méritée à Grenoble (1-0)

Face à une équipe adverse qui avait décroché le nul à Guingamp en marquant à trois reprises, les Corses auraient sans doute signé pour un point. Ils en ont pris trois après avoir dominé un adversaire bien terne. Mais, après avoir gâché trois occasions énormes, ils ont eu, comme face au Havre, les ressources mentales nécessaires pour insister et marquer à 5 minutes de la fin. Encourageant pour la suite de la compétition.

l faut attendre un interminable round d’observation dans un premier acte moyen, pour voir l’ACA s’installer tout doucement en maître dans la rencontre. Un bloc solide, un jeu fluide et dans l’ensemble, une équipe qui n’a aucun mal à contenir son adversaire dans son camp. À ce jeu, on s’enhardit du côté corse avec trois belles occasions à l’entame du dernier quart d’heure. C’est d’abord Laçi qui enroule sa frappe du gauche de peu à côté (31e). Puis Zady confirme tout le bien que l’on pense de lui. À deux reprises, il vient buter sur le portier visiteur (35e et 38e). Et à la pause, les regrets sont dans les rangs insulaires.



El Idryssi libère les siens

Le match reprend sur le même tempo avec des « rouge et blanc » toujours aussi présents dans l’entre-jeu et des locaux qui n’arrivent pas à aligner deux passes. Mais l’ACA continue à gaspiller de belles occasions. Bien servi par Bayala, Zady ne cadre pas seul face au portier adverse (59e). Les deux équipes se neutralisent au milieu et les occasions ajacciennes se font de moins en moins fréquentes. Dans une fin de match à la tension palpable, personne ne semble enclin à prendre des risques. M'Changama s'offre tout de même une des rares occasions grenobloises (79e) mais Leroy veille au grain. Et l’on s'achemine vers le score de parité quand El Idryssi déboule sur le flanc droit et adresse un centre-tir à ras de terre qui surprend Maubleau, le portier grenoblois. Un premier but pour l'attaquant "rouge et blanc" et une première victoire encourageante pour l'ACA. À confirmer vendredi face à Caen.



Football

Ligue 2 2e journéeStade des Alpes

Grenoble-ACA 0-1 (0-0)

Temps chaud

Spectateurs : 4000 environ

Arbitre : M. Perreau Niel

But: El Idryssi (85e)

Avertissements : Guitangui (40e), Pickel (63e) pour Grenoble

Laçi (35e), Lejeune (59e), Cavalli (64e) pour l’ACA



Grenoble

Maubleu (cap.)- Monfray, Gibaud, Nestor (Vandenabeele 9e), Mombris- Guitanggui, Pickel, M’Changama- Ondaan (Michel 77e), Raspentino (Semego 54e), Djité- ent : Ph. Montanier

ACA

Leroy- Lejeune, Choplin, Avinel, Huard- Coutadeur, Laçi (Corinus 86e)- Bayala , Cavalli (cap.) (El Idryssi 67e), Zady (Tramoni 80e)- Courtet- ent : O.Pantaloni