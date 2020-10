ACA : la belle réaction à Clermont

A Clermont-Ferrand, Stade Gabriel-Montpied, Clermont Foot : 0 Ajaccio : 2 (0-0).

Buts.



Ajaccio : Courtet (53e), Nouri (89e) sur penalty



Arbitre : M. Thual

Avertissements. Clermont : Tell (79e), N'Simba (88e).



Ajaccio : Huard (23e), Laci (62e).



Clermont Foot

Desmas ; Seidu (Zedadka, 63e), Hountondji, Ogier, N’Simba ; J. Gastien, Magnin (Rajot, 80e) ; Allevinah, Iglesias (c) (Tell, 63e), Dossou ; Bayo.



Ajaccio

Leroy ; Huard, Avinel (c), Sainati, Youssouf ; Marchetti (N'jiké, 76e), Laci ; Nouri, Barreto, El Idrissy (Mattoir, 70e) ; Courtet (Moussiti-Oko, 86e).



Face à des Clermontois conquérants les Ajacciens qui ont fait le dos rond tout au long de la première période ont su relever la tête durant la seconde période de la partie entamée avec plus de détermination.

A ce jeu les visiteurs emmenaient N'Simba à commettre une faute dans la surface. Courtet en profitait pour transformer le penalty et permettait à l'AC Ajaccio d'entrevoir d'autres perspectives pour la suite de la soirée.



De fait malgré encore de belles et de nombreuses opportunités de Clermont Foot, ce fut l'ACA qui, par l'intermédiaire de Nouri doublait la mise, sur penalty quand en fin de rencontre : N'Simba, encore lui, commettait une faute sur Moussiti-Oko qui venait de faire son entrée sur le terrain.