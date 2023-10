ACA-Sporting : les Ajacciens veulent briser la malédiction du derby

Après deux bons résultats cette semaine face au PFC et à Amiens, l’AC Ajaccio va mieux. Une relative amélioration remarquée surtout au niveau défensif, ce qui n’est pas pour déplaire à Olivier Pantaloni, l’entraineur ajaccien : « C’est vrai que nous avons toujours des lacunes au niveau offensif mais à côté de cela, nous avons retrouvé notre solidité défensive. L’équipe se concentre beaucoup sur l’aspect défensif et fait beaucoup d’efforts en ce sens. Sur le plan offensif, la perte de Cyrille Bayala nous fait beaucoup de mal car il avait cette force de percussion et ce côté imprévisible qui faisait mal à l’adversaire. J’espère qu’on arrivera à allonger une série. Nous avons retrouvé des vertus qui nous manquaient ces derniers temps. Est-ce le fait de la descente en Ligue 2 ? Mais, le groupe est très impliqué et nous avons encore une grosse marge de progression. J’ai le sentiment que nous n’avons pas encore tous nos joueurs offensifs à leur meilleur niveau. Je suis confiant car nous avons de la qualité et j’espère que nous arriverons à être beaucoup plus entreprenants dès demain ».

Justement, demain, c’est un match très particulier qui attend les joueurs ajacciens avec la réception du Sporting Club de Bastia, pour un derby haut en couleur, malgré l’interdiction préfectorale de déplacements des supporters « turchini ». « Un derby est un match à part ! Je me souviens de nos deux derniers derbies qui se sont soldés par deux défaites même si au final nous avions vécu une accession. Nous n’avions pas abordé ces matchs comme nous aurions dû le faire. J’ai retenu les leçons et j’espère que cette fois-ci, nous serons prêts ! ».

D’autant que l’ACA n’aborde pas ce derby complètement serein surtout au vu de l’Historique entre les deux clubs. En effet, il faut remonter à 2008 et une victoire à Furiani, il y a 15 ans de cela, pour trouver un succès acéiste ! Pire, la dernière victoire à François-Coty remonte même à 2005 (but de Mamadou Seck). Une malédiction qui s’explique par plusieurs facteurs selon le coach ajaccien : « Il y a peut-être un complexe mais aussi le fait que, notamment en Ligue 1, le Sporting a souvent eu des équipes mieux armées que celles que l’on avait. Après lors d’un derby, il y a la qualité de l’effectif, la qualité du jeu et d’autres paramètres qui rentrent en compte comme la détermination. Lors des deux derniers derbies on en avait clairement manqué ».