ACA- Bordeaux : Une enquête ouverte pour violences aggravées

Pourtant interdits de stade par un arrêté préfectoral du 18 août, une soixantaine de supporters bordelais a en effet réussi à pénétrer dans le stade et à s’installer en tribune Poli au milieu des spectateurs, en début de rencontre. Après que ces derniers aient commencé à entonner des chants en faveur de leur club, des affrontements ont éclaté avec les supporters acéistes, durant lesquels divers projectiles ont été lancés, occasionnant d’ailleurs l’interruption du match dès la 11ème minute de jeu. Selon le procureur d’Ajaccio six blessés sont à dénombrer côté bordelais ainsi que deux stadiers. « Ces blessures sont a priori légères et restent à définir en termes d’ITT », a-t-il détaillé. « L’enquête, confiée à la Sécurité Départementale d’Ajaccio, aura pour objectif de travailler sur la vidéo qui a été réalisée pendant le match et d’identifier les personnes impliquées dans les débordements qui ont eu lieu », a-t-il ajouté en précisant qu’aucune plainte n’avait encore été déposée mardi matin.Le premier adjoint au maire d’Ajaccio Alexandre Farina, a réagi sur Twitter dans la soirée de lundi en s’interrogeant : « Comment malgré un arrêté préfectoral leur interdisant l’accès au stade, 63 ultras bordelais ont pu arriver à Ajaccio et jusqu’au stade de Timizzolu, y rentrer et s’installer dans une tribune familiale ajaccienne ? C’est encore la faute de l’Orsi Ribelli ? C’est une situation inadmissible et intolérable qui nécessitera des réponses claires ! ».De son côté, dans un communiqué , le FC Girondins de Bordeaux a également condamné « fermement le non-respect par un groupe isolé de supporters de l’arrêté préfectoral interdisant leur présence au stade François Coty d’Ajaccio ». « Le club prendra toutes les mesures nécessaires pour sanctionner ce comportement inadmissible qui ne reflète en rien la culture des supporters des Girondins », a-t-il encore affirmé.