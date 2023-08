ACA-Bordeaux : match arrêté dès la 11e minute

A la 11e minute du choc de L2 entre l'ACA et Bordeaux, une cinquantaine de supporters bordelais a fait irruption en tribune J.-B Poli, malgré l’interdiction de stade et l’arrêt préfectoral, ce qui provoqua la furie d’une partie du public ajaccien qui alla à la rencontre des Bordelais, ce qui et signifiait, aussi, l’arrêt temporaire de la rencontre.





Pendant de longues minutes, une violente bagarre éclatait entre supporters ajacciens et bordelais à l’angle de la tribune J.-B Poli et de la tribune « côté mer ».

Le match était dès lors interrompu, et les forces de l’ordre faisaient leur apparition pour évacuer les supporters bordelais et ramener le calme dans la tribune.

Une réunion se tient actuellement au stade pour savoir si le match va pouvoir se poursuivre.

Le match a finalement pu reprendre son cours à 21h55…