ACA Arts Martiaux : de belles performances à l'Open international de Kayl

Sept compétiteurs de l'ACA Arts Martiaux étaient inscrits à cette compétition, et ils ont récolté une belle moisson de médailles, notamment en Kata. Thomas Ettori a décroché la deuxième place en U14 masculin, tandis qu'Alexandra Feracci et Laetitia Feracci ont remporté respectivement l'or et l'argent en catégorie sénior féminine. Lucas Chaffort a brillé en remportant la médaille de bronze en séniors et l'or en U21. Laura Pieri a également décroché la médaille d'or en U21. Zadig Eyquem s'est classé deuxième en U16 masculin, tandis que Maryon Piazza d'Olmo a terminé cinquième en U16 féminine.



Ces résultats sont particulièrement encourageants pour le club, qui se prépare activement pour les prochaines échéances nationales. Ils marquent également le retour triomphant d'Alexandra Feracci à la compétition, après avoir été blessée aux ligaments croisés lors du championnat d'Europe 2022 avec l'équipe de France de Karaté. Alexandra Feracci, qui a remporté l'or en Kata sénior féminine, a exprimé sa satisfaction : "Je suis très contente d'avoir pu revenir à la compétition après ma blessure. J'ai travaillé dur pour cela, et c'est une belle récompense. Je suis également très heureuse pour mon club, qui a réalisé de très belles performances."





Le club ACA Arts Martiaux est en constante progression, comptant plus de 141 licenciés au cours de la saison sportive 2022-2023, dont 4 compétiteurs de haut niveau et 6 en voie d'accéder au haut niveau. Dirigé par Jean Michel Feracci, qui est également l'entraîneur aux côtés de son épouse Fabienne, l'équipe du club élite de l’Athletic Club Ajaccien a pour ambition de continuer à progresser et de former des champions. Les récents succès à l'Open international de Kayl témoignent de la bonne voie empruntée par le club dans la réalisation de ses objectifs ambitieux.