AC Ajaccio : Matteo et Lisandru Tramoni à Cagliari

"La formation acéiste s’exporte en Série A !

L’AC Aiacciu officialise ce jour le transfert des frères Lisandru et Matteo Tramoni à Cagliari, club de première division italienne. Les deux jeunes ajacciens ont réalisé toutes leurs classes au sein de notre institution Blanche et Rouge et s’apprêtent désormais à découvrir, à 17 et 20 ans, l’un des championnats majeurs européens. Le club se félicite de l’accord trouvé dans ce transfert avec le club de Cagliari qui satisfait toutes les parties.





L’émotion est grande du côté de Timizzolu. Deux enfants du club, deux Oursons, vont quitter la maison ACA pour prendre leur envol. Matteo Tramoni aura disputé 63 rencontres professionnelles avec notre maillot rayé depuis sa première apparition, le 19 septembre 2017 au stade François-Coty pour le match Ajaccio – Valenciennes (3-0). L’ailier gauche ajaccien avait réussi à se faire une place parmi les cadres de l’équipe au fil des rencontres. Il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives sous nos couleurs.





Matteo Tramoni avait marqué son premier but à l’âge de 17 ans et devenait avec Alain Collina, l’un des plus jeunes buteurs de l’histoire professionnelle du club.

Son petit frère, Lisandru Tramoni a déjà disputé 18 rencontres avec les Equipes de France U16 et U17 et inscrit 5 buts en sélection avec le maillot Bleu. Le jeune joueur a réussi à se faire remarquer par ses performances dans toutes les catégories jeunes à l’ACA jusqu’à réaliser une première apparition dans le championnat de Ligue 2 le 21 décembre 2019 pour la rencontre ESTAC-ACA (2-1) sous les ordres d’Olivier Pantaloni. Les deux joueurs évolueront désormais dans le championnat italien de Série A avec le Cagliari Calcio. Le club sarde a terminé 14ème du dernier exercice.





L’AC Ajaccio est fier de voir sa formation s’exporter dans un championnat majeur européen et souhaite à ses deux jeunes joueurs la plus grande réussite pour la suite de leur carrière. Orsu pà sempri !"