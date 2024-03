AC Ajaccio : Le stade François-Coty va changer de nom

L'AC Ajaccio a annoncé dans un communiqué que le stade François-Coty portera désormais le nom de son ancien président, Michel Moretti, à partir du 1er avril. Cette décision concrétise une promesse formulée lors du match ACA – FC Nantes en 2008, un moment historique pour le club ajaccien. "Pour les supporters, Michel Moretti incarne la détermination et la vision qui ont permis à l'AC Ajaccio de renouer avec son glorieux passé", précise le club. "Sa gestion exemplaire et sa vision ont tracé la voie pour que le club puisse rivaliser au plus haut niveau, tout en rénovant ses structures et en investissant dans la formation des jeunes talents."Le projet de rénovation du stade en 2007, porté par Moretti, reste un témoignage puissant de son engagement à doter l'ACA d'installations modernes. "Cette initiative symbolise l'attachement profond de Moretti à son club de cœur et son désir ardent de le voir prospérer."L'inauguration officielle du Stade Michel Moretti, prévue lors du match AC Ajaccio - AJ Auxerre le lundi 1er avril, sera un moment de célébration et de commémoration pour tous les amoureux du club. "Cet événement rendra hommage à l'héritage indélébile laissé par Michel Moretti et marquera une nouvelle ère pour l'AC Ajaccio, où les valeurs et l'âme du club continueront de briller." conclut le club.