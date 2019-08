"A traversata maiò" : la Corse à vélo de Bastia à Bonifacio en 12 étapes

Pas moins de 12 étapes ont été arrêtées. Les amateurs ou sportifs confirmés pourront ainsi apprécier autrement Bastia, Centuri, San Firenzu, Belgudè, Calinzana, Galeria, Portu, Verghju, Corti, Ghisoni, Zicavu, Zonza et Bunifaziu.

Cet itinéraire sera enrichi de variantes.

Des transversales permettront de raccorder les boucles locales existantes (notamment celle du projet européen INTENSE porté par l’Ouest Corse et la Balagne avec l’ATC ou celles portées par des offices du tourisme) avec la dorsale principale. D’ores et déjà, elles sont à l’étude avec les différents OTI.





La finalité : faire la part belle aux villages.

Mais les atouts de la grande traversée ne s’arrêtent pas là. A commencer par des connexions avec le GR 20, roi des sentiers de Grande Randonnée d’Europe. Si la Corse a vocation à devenir une destination vélo, l’ATC garde en mémoire que l’île est aussi une terre de randonnées : trois jonctions directes ont été prévues à proximité du GR 20 : au col de Verghju, à Calinzana et au col de Verde. D’autres connexions ont été identifiées : à Bavella, Capanelle , Ascu, Calasima et enfin à Cuzzà.

Cela permettra à certains Tour-opérateurs (TO) de proposer des produits combinant randonnées et vélo dont certaines clientèles sont adeptes, à commencer par les Belges, les Suisses et les Allemands.