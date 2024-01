À table : truites farcies au brocciu

Temps de préparation : 15 minutesTemps de cuisson : 25 minutesTemps total : 40 minutes6 belles truites500 g de Brocciu frais400 g de blettes (vert seulement)Menthe, Persil et Nepita (ou marjolaine)2 oeufsHuile d'oliveSel, PoivreVidez vos truites dans un premier temps.Pour garder toutes les saveurs du poisson, la cuisson au court-bouillon est idéale. Plongez donc ensuite vos truites dans votre court-bouillon préalablement préparé (bien sûr, vous avez la possibilité de prendre les courts-bouillons tout prêts vendus dans le commerce en poudre ou en tablette) et laissez cuire une dizaine de minutes. Veillez à ce qu’elles ne se défassent pas.Une fois cuites, réservez-les.Faites cuire le vert (feuilles) des blettes dans une eau bouillante salée et citronnée deux à trois minutes. Égouttez-les et pressez-les sans vous brûler afin d’en extraire un maximum d’eau.Hachez vos blettes et également le persil, la nepita et la menthe.Dans un saladier, écrasez votre brocciu frais et incorporez vos verts de blettes, les aromates et vos oeufs. Mélangez afin d’obtenir une farce, salez et poivrez.Remplissez vos truites de cette farce grâce à l’ouverture que vous aurez faite pour les nettoyer. Placez vos poissons dans un plat de terre et arrosez-les d’huile d’olive.Enfournez à chaud pendant 10 minutes à 240°C (thermostat 8).Et c’est prêt !