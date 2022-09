A table : tarte aux épinards, saumon fumé et chèvre avec la #lapetitecuisinedemarie

Un apport raisonnable en légume, laitage et protéine.



Ingrédients

- 700g d’épinards

- 150g de saumon fumé

- 3 cuillères de crème fraîche allégée

- 1 gousse d’ail émincée

- 1/2 bûche de chèvre

- 1 pâte brisée (pour moi elle est faite maison et allégée !)



Préparation

1/ faite décongeler les épinards et rajouter l’ail.

2/ coupez le saumon fumé en morceau et ajouter aux épinards, faite cuire en remuant.

3/ éteignez le feu, versez la crème et mélangez. Salez et poivrez.

4/ étalez la pâte, versez la préparation, placez quelques bouts de chèvre et enfournez pour 30mn (le temps que la pâte cuise)



Dégustez encore chaud avec une salade verte.

Bon appétit avec la #lapetitecuisinedemarie