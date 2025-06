À table : salade de poulpe

Ingrédients (pour 4 personnes)

1 kg de poulpe frais

4 tomates bien mûres

1 petit oignon rouge

1 poignée d’olives noires

1 citron jaune

1 gousse d’ail

1 bouquet de persil plat

4 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge (idéalement corse AOP)

Sel, poivre



Facultatif : un peu de piment d'Espelette ou des câpres



Préparation

Nettoyage & cuisson du poulpe : Faites bouillir de l’eau dans une grande marmite. Plongez le poulpe (préalablement rincé) et laissez cuire à feu doux pendant 40 à 50 minutes jusqu’à ce qu’il soit tendre. Égouttez, laissez refroidir, puis coupez en morceaux.



Préparation des légumes : Coupez les tomates en dés, émincez finement l’oignon, hachez l’ail et le persil.



Assemblage : Dans un grand saladier, mélangez le poulpe avec les tomates, l’oignon, l’ail, les olives et le persil. Ajoutez le jus de citron, l’huile d’olive, sel, poivre (et piment ou câpres si désiré).

Repos : Laissez reposer au frais au moins 1h avant de servir pour que les saveurs se mélangent bien.



Conseil

Servez avec un vin blanc corse bien frais (comme un Vermentinu) et du pain de campagne.