A table : riz aux crabes

Ingrédients pour 6 personnes 8 crabes 350g de riz 2 oignons 1 tomate 1 bouillon cube 1 verre de vin blanc Ail, persil, laurier 1 bouquet garni 1 cuillère à café de safran

Ça va vous surprendre, mais dans cette recette de riz aux crabes, on va avoir besoin de… crabes ! Certes, mais comment ça se cuisine un crabe ? C’est là toute la question ! D’abord, achetez des crabes vivants chez votre poissonnier. Choisissez-les bien lourds. S’ils ne se sont pas faits la malle dans votre coffre de voiture, tout ira vite.Prenez une grande marmite et remplissez-la d’eau froide. Ajoutez le bouquet garni et les crabes et portez le tout à ébullition pendant 15 minutes. A la fin de la cuisson, récupérez vos crabes avec une écumoire et égouttez-les de sorte à ce qu’il ne reste plus d’eau du tout. Retirez ensuite les pattes et récupérez un maximum de chair blanche contenue dans la carapace. J’espère que la patience est l’une de vos qualités.Dans un faitout, versez une cuillère d’huile et faites revenir le 2ème oignon. Dès qu’il est doré, déposez dans le faitout, les crabes (chair + pattes) et laissez cuire à feu doux pendant une vingtaine de minutes avec de l’eau. Au bout de 10 minutes, ajoutez la tomate pelée, épépinée et coupée en dés. Déposez le laurier, l’ail et le persil. Laissez terminer la cuisson.Faites fondre le bouillon cube dans une poêle. Ajoutez-y une cuillère d’huile d’olive et faites revenir l’ail et l’échalote. Ajoutez le riz et faites-le revenir jusqu’à ce que les grains deviennent translucides (comptez environ 20 minutes). Mouillez avec le vin blanc. Mélangez régulièrement. Rajoutez de l’eau froide si vous avez peur que ça attache.A la fin de la cuisson ajoutez le safran. Attention à ne pas en mettre trop car c’est une épice très parfumée et puis, on dit souvent qu’elle vaut de l’or ;).Au moment de servir, versez le riez safrané avec les crabes et mélangez bien. Enlevez l’excédent d’huile s’il en reste dans la poêle pour ne pas graisser le plat inutilement. Au moment de servir, placez des pattes de crabe dans chaque assiette pour vous amuser pendant la dégustation