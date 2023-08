A table : pêches rôties au miel et burrata avec #lapetitecuisinedemarie

3 pêches jaunes

1 filet de miel

1 filet d'huile d'olive

sel et poivre

1 burrata

Vinaigre balsamique

Noisettes et basilic

1/ Dans votre poêle, faites chauffer un filet d'huile d'olive et placez les oreillons de pêches côté chair sur la poêle, laissez dorer et caraméliser.21 Verser le filet d'huile d'olive et continuer légèrement la cuisson puis retourner vos pêches.3/ Sortez la poêle du feu et laissez refroidir.4/ Une fois la poêle tiède, placez la burrata puis assaisonnez avec du basilic, de la noisette, du sel du poivre et un filet de vinaigre balsamique.5/ Servez avec des gressins en entrée ou pour l'apéritif.