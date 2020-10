A table : les beignets de poireaux avec… La petite cuisine de Marie

Pour une trentaine de beignets :



- 300g de farine

- 3 oeufs

- 500g de poireaux @potagersignoria

- de la menthe ou de la nepita (facultatif)

- sel et poivre

- 25cl d’eau

- 25cl d’huile de tournesol







Préparation :



1/ dans un saladier mettez la farine, les œufs et l’eau, salez et poivrez et mélangez pour obtenir une pâte à crêpe épaisse.

2/ lavez les poireaux, détaillez en petites lamelles et faite cuire 10minutes à la vapeur (il faut qu’ils soient juste tendres)

3/ ajoutez à la pâte la nepita ou la menthe hachée (facultatif) et vos poireaux puis mélangez.

4/ dans une poêle faite chauffer l’huile, une fois très chaude déposez la pâte en petite quantité à l’aide d’une cuillère à soupe.

5/ faite cuire des deux côtés pendant 2minutes à peu près.

6/ dégustez encore tiède à l’apéro ou avec une salade verte.





Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie