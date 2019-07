A table : la recette de la Crème caramel renversée

Pour 6 verres



150g de sucre pour le caramel,



1/4 de litre de lait,



1/4 de litre de crème liquide entière,



1 gousse de vanille,



3 gros œufs,



110g de sucre semoule.







Fendez la gousse de vanille, grattez les graines et mettez le tout dans le lait. Portez à ébullition, couvrez et laissez infuser une dizaine de minutes. Ajoutez ensuite la crème. Battez les œufs avec le sucre sans les faire mousser puis mélangez les 2 préparations. Retirez la gousse de vanille et passez au chinois. Versez l’appareil et faites cuire au bain-marie à 180° 30min à 40min en fonction de votre four. Laissez tiédir hors du four dans le bain-marie, puis réservez au frais.



Au moment de la dégustation passez un couteau tout autour des verrines et retournez les crèmes sur l’assiette de service pour les démouler.