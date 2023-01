A table : dos de cabillaud moutarde et vin blanc, écrasé de pommes de terre avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients pour deux personnes

- 2 dos de cabillaud d'environ 150 g

-1 filet d'huile d'olive -1 échalote

- 1/2 jus de citron

-1 verre de vin blanc

-1 cuillère à café de fumet de poisson

- 2 grosses cuillères de moutarde

- 40 cl de crème fraîche liquide entière

-1 pincée de paprika doux

- Sel et poivre





Préparation

1/ Préchauffez le four à 180 °C.

2/ Épluchez et émincez l'échalote.

3/ Mélangez le fumet de poisson au vin blanc et ajoutez le jus de citron.

4/ Versez un filet d'huile dans une poêle et ajoutez l'échalote.

5/ Faites la suée sans coloration, quand elle est devenue translucide, déglacez avec le mélange vin blanc citron et fumet

6/ Laissez réduire de moitié, ajoutez les cuillères de moutarde et mélangez.

7/ Ajoutez la crème, la pincée de paprika, du sel et du poivre et laissez réduire 2 à 3 minutes sur un feu doux.

8/ Versez dessus la sauce à la moutarde et ajoutez un peu de sel et de poivre. 9/ Enfournez pour 25 minutes.

10/ Dressez ensuite sur votre assiette votre écrasé de pomme de terre surmonté du poisson et de la crème.





Une idée recette simple et facile.

Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie