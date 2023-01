A table : Un smoothie détox pour bien commencer l'année

Ingredients :

2/3 de tasse de lait d'amande (non sucre)

3/4 de tasse de glace

1 1/2 d'avocat

1 branche de celeri

1/2 tasse de framboises

1 cac de miel



L'avocat contient beaucoup de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments essentiels. Ajoutez tous les ingrédients dans votre blender, et mélangez le tout jusqu'a obtenir une consistance onctueuse. Les smoothies allient plaisir et bénefices pour votre corps.