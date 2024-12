À table -Tarte Tatin aux tomates cerise, pignons et burrata avec #lapetitecuisinedemarie

1 pâte feuilletée ronde

2 boîtes de tomates cerises

1 burrata bien crémeuse

Pignons de pin

Miel

Vinaigre balsamique

Sel / poivre

Huile d'olive



Préparation

1/ Dans un moule qui va au four disposez : un filet de miel, un filet de vinaigre balsamique, sel/poivre, un filet d'huile d'olive et quelques pignons de pin.2] Coupez les tomates cerises en deux et disposez les en rangées de l'extérieur vers l'intérieur sans laisser d'espace.3/ Par-dessus les tomates, disposez la pâte feuilletée en repliant les bords sur les côtés et piquez votre pâte.4/ Enfournez votre tarte à 160° jusqu'à ce que la pâte soit dorée environ1 heure)5/ À la sortie du four : démoulez votre tarte sur un plat et placez dessus la burrata, sel, poivre, un filet d'huile d'olive.6/ Dégustez encore chaud avec une viande ou de la salade verte.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie