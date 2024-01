A table : Orecchiette aux morilles, chips de magret de canard fumé avec #lapetitecuisinedemarie

500g de pâtes de votre choix.1 échalote1 pot de morilles séchées1 verre de vin blanc2 briques de crème fraîche (ou plus selon les goûts)20 tranches de magret de canard fum1 cuillère à soupe de fond de veauSel et poivre1/ La veille, faites gonfler vos morilles dans de l'eau.2| Le ljour, faites revenir une échalote dans un filet d'huile.3/ Égouttez les morilles en gardant l'eau puis coupez-les en petits bouts et rajoutez-les à votre échalote.4/ Déglacer votre échalote et vos morilles avec du vin blanc. Attendre5/ Pendant ce temps, filtrez l'eau des morilles pour retenir le sable et versez petit à petit l'eau filtrée dans la poêle.Attendre qu'elle s'évapore totalement.Elle va donner le goût.6/ Une fois les liquides évaporés, versez la crème fraîche liquide. Et laissez épaissir. Rajouter la cuillère de fond de veau. Ça y est votre sauce est prête.71 Sur une plaque recouverte de papier cuisson, placez les tranches de magret de canard fumé et placez-les au four pour les sécher et faire des chips.8| Pendant ce temps faite cuire les pâtes le temps indiqué sur le paquet.9/ Une fois votre sauce épaissie, vos chips réalisées et vos pâtes cuites, dressez votre assiette comme sur la photo.Bon avec #lapetitecuisinedemarie