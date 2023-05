A table : Le Bowl Cake avec @lapetitecuisinedemarie

40g de flocons d'avoine fins

1 œuf entier (BIO de préférence)

100g de compote de pomme sans sucre ajouté

1 cuillère à café de sirop d'érable (ou d'agave)

1g de levure chimique (ou 1/3 cuillère de café de bicarbonate alimentaire)

Facultatif : lait végétal

1/ Mélanger les flocons d'avoine, l'œuf, la compote de pomme, le sirop d'érable et la levure chimique dans un bol jusqu'à obtenir un appareil homogène. Si le mélange est trop sec, ajouter un peu de lait végétal.2/ Placer le bol au micro-ondes et cuire pendant 3 minutes à 700W. Vérifier que la préparation ne déborde pas du bol.3/ Poser une assiette sur le bol et retourner l'ensemble afin de démouler le bowlcake.4/ Déguster nature ou ajouter des toppings à choix, comme du chocolat, du beurre de cacahuète, des fruits frais, etc.