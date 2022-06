A table : Courgettes panées au parmesan et sauce au yaourt ail et fines herbes avec La petite cuisine de Marie

Ingrédients

- 2 courgettes

- 2 œufs

- de la chapelure

- du parmesan râpé frais

- huile d'olive

- sel et poivre



Pour la sauce

1 yaourt à la grecque, 1 gousse d’ail, quelque brins de persil, sel et poivre, huile d’olive.



Préparation

1/ Rincez les courgettes et coupez les bouts. Taillez-les en bâtonnets.

Huilez un plat à gratin.

2/ Battre les œufs dans une assiette creuse. Salez et poivrez.

3/ Versez de la chapelure dans une autre assiette.

4/ Passez les bâtonnets dans les œufs battus et ensuite dans la chapelure.

5/ Déposez-les dans le plat à gratin et parsemez de parmesan.

6/ Enfournez à 200°C pendant au moins 30 minutes jusqu'à ce que les courgettes soient bien dorées.

7/ pendant ce temps préparez une sauce avec 1 yaourt à la grecque, de l’ail, du persil, sel et poivre et un peu d’huile d’olive.



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie