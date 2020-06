A table : Calamars grillés à la sauce citronnée

1kg de calamars frais

1 poivron jaune

1 poivron rouge

2 citrons (ou 1 cédrat)

3 grosses gousses d’ail

Huile d’olive

Sel et Poivre

Persil

Passez les calamars sous l’eau fraîche, puis retirez les têtes que vous conservez à part. Ouvrez les corps pour les vider, et retirez la membrane sur l’ensemble de la chair (la peau doit bien partir, vous devez avoir des calamars bien blancs).Occupez-vous ensuite des têtes : écartez les tentacules, retirez les becs du bout du couteau. En quelques coups de lame, séparez les tentacules du reste de la tête. Ces tentacules seront cuits avec les chairs des calamars.Préparez la sauce : vous devez avoir pressé les citrons ou le cédrat, pour conserver le jus dans un bol à part. Jetez un filet d’huile d’olive dans une poêle, et faites-y revenir doucement les gousses d’ail hachées. Ajoutez sel et poivre. Dès que l’ail se teinte suffisamment, coupez le feu, et arrosez avec le jus de citron ainsi qu’une bonne dose d’huile d’olive. Mettez de côté cette sauce.En parallèle, coupez les poivrons en morceaux, et hachez le persil dans un verre.Passez au grill ou à la plancha : jetez les calamars pour les griller pendant 5 à 8 minutes. Les tentacules doivent être ajoutés au grill à mi-cuisson, en même temps que les morceaux de poivrons.Versez la sauce aillée et citronnée sur les calamars et les poivrons, laissez chauffer 30 secondes, et servez dans les assiettes. Saupoudrez de persil.