A table : Brochettes Kefta avec #lapetitecuisinedemarie

Préparation

1/ Mettre à tremper les piques à brochette dans l’eau pendant 30 minutes pour ne pas qu’ils brûlent.

2/ Dans un saladier mélanger tous les ingrédients (viandes, épices, oignon, herbes, sel et poivre)

3/ Malaxez avec les doigts pour que tout soit homogène

4/ Formez 8 boules de viandes identiques.

5/ Sortez les piques de l’eau et enfiler les boulettes sur les piques à brochette.

6/ Pressez fermement entre vos mains pour former un boudin de la taille d’un gros merguez. Placez dans une assiette.

7/ Filmez l’assiette et placez au frais pendant 30 minutes.

8/ Au moment de cuire, badigeonnez vos brochettes avec de l’huile d’olive au pinceau.

9/ Dans une poêle très chaude faites cuire vos brochettes pendant 5/6 minutes.

10/ Pour les garder chaude, placez les dans de l’aluminium elles resterons tendres.

11/ Dégustez avec une sauce au yaourt (yaourt, ail, sel et poivre, huile d’olive, coriandre et persil) et une salade de crudités et un pain pita.